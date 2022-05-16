Кишинёв, 16 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Решение министерства сельского хозяйства Молдавии отменить закон, обязывающий, чтобы в продуктовых магазинах не менее половины полок занимали отечественные, продукты, ударит по местным производителям. Об этом 16 мая заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Действующие правители нашей страны продолжают принимать решения, ведущие к разрушению молдавской экономики, противоречащие интересам местных производителей», — написал Додон.

Этот закон был введён, когда большинство в партии было у Партии социалистов, в которой Додон является почётным председателем. Он отметил, что таким образом пытались поддержать отечественных фермеров.

Экс-президент уверен, что в сложившейся трудной ситуации, когда экспорт продукции из Молдавии затруднён, нововведение действующей власти вызовет череду банкротств.

Напомним, в июне 2021 года в Молдавии вступил закон, который обязывал размещать на полках продуктовых магазинов не менее 51% отечественной продукции. В августе того же года правительство в стране сменила пришедшая к власти пропрезидентская партия «Действие и солидарность».