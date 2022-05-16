Тула, 16 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Автомобильный завод Haval в Тульской области возобновил работу. Предприятие приостанавливало конвейер с 30 апреля в целях технического обслуживания.

Haval.ru Завод Haval

О возобновлении работы тульского завода в односменном режиме сообщается на сайте Корпорации развития Тульской области со ссылкой на агентство «Автостат».

Автомобильный завод Haval расположен на территории индустриального парка «Узловая». Завод является предприятием полного цикла. Сегодня здесь выпускается пять моделей автомобилей.