Пенза, 16 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Пензенской области с 17 по 20 мая на фоне сохраняющегося пониженного температурного режима периодически ожидаются дожди различной интенсивностью. На погодную картину в регионе будут влиять циклоны, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дождь

Во вторник, 17 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер западный от 9 до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 10-15 градусов выше ноля.

До четверга, 19 мая, существенных изменений в погоде не предвидится. Также пройдут кратковременные дожди. Температурный фон не изменится.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области на текущей неделе (16-22 мая) сохранится холодная погода. Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 4 — 7 градусов.

Читайте также: В Саратовской области ожидаются заморозки