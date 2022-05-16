Москва, , 15:00 — REGNUM Для противодействия внешнему давлению в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо усилить политическое взаимодействие. Об этом 16 мая в ходе саммита ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Против нас сейчас развернута гибридная война, основной составляющей частью которой является информационная война. Для того, чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал соглашения ОДКБ 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности», — подчеркнул он.

Белорусский лидер добавил, что «адских» санкций Запада можно было бы избежать, если бы страны ОДКБ выступили против них единым фронтом.

Как сообщало ИА REGNUM согласно данным агентства Bloomberg, Россия опередила остальные государства по числу введённых против нее запретительных мер. всего по состоянию на 22 апреля против Российской Федерации действовала 9 тыс. 741 запретительная мера. При этом против других стран, чья политика расходится с Западом — Иран, Сирия, КНДР, Мьянма, Венесуэла и Куба — введено за многие годы в общей сложности 9 тыс. 670 санкционных ограничений.

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