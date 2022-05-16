Берлин, , 17:00 — REGNUM Правительство Германии заявило 16 мая, что страна будет выступать против планов Европейского союза включить ядерную энергию в качестве устойчивой в свою классификацию «зеленых» инвестиций, сообщает агентство Reuters.

Атомная электростанция Www.rosatom.ru

Брюссель добивается от стран ЕС и Европейского парламента одобрения для своего плана объявить инвестиции в газовую и ядерную энергетику, не наносящими вреда климату. Мнения европейских государств по этому поводу разделилось.

Германия, крупнейшая экономика ЕС, входит в число тех, кто планирует голосовать против плана в ближайшие недели.

«Федеральное правительство выразило свое несогласие с правилами классификации ядерной энергетики. Это «нет» — важный политический сигнал, ясно дающий понять: ядерная энергия не является устойчивой и поэтому не должна быть частью классификации», — заявили германские министерства по вопросам окружающей среды, экономики и климата.

Производство энергии не приводит к выбросам CO2, однако производит радиоактивные отходы. Австрия и Люксембург также высказываются резко против планов классифицировать инвестиции в ядерную энергетику как «зеленые».