Москва,
16 мая 2022, 15:00 — REGNUM На данный момент экономические связи Финляндии с Россией и так резко оборвались в результате спецоперации на Украине, европейских санкций против России и контрсанкций. Про Швецию публичной информации меньше, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Финляндия
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
«Так, Россия в марте в порядке контрсанкций запретила поставки в «недружественные страны» древесины, березовых балансов (сырье для бумаги), топливной щепы и фанерного кряжа (сырье для фанеры), основным потребителем которых была Финляндия.
Финляндия в марте по своей инициативе (со стороны ЕС пока нет нефтяного эмбарго) сократила закупки российской нефти на 70%. Как и с другими странами ЕС, прекращено авиасообщение России с Финляндией и Швецией, а с конца марта приостановлено и ж/д сообщение с Финляндией.
Финский производитель молочных продуктов Valio, производитель кофе Paulig и энергокомпания Fortum заявили об уходе с российского рынка. С 14 мая дочерняя компания «Интер РАО» RAO Nordic Oy приостановит поставки электроэнергии в Финляндию, ссылаясь на «сложности с приемом платежей».
Руководство обеих скандинавских стран высказало намерение вступить в НАТО, связывая это решение с российской спецоперацией на Украине. Это вызывает острую негативную реакцию российского руководства, выражаемую в том числе представителями МИД РФ.
Однако экономические связи в последние два месяца и так минимизированы. Если в будущем военно-политический конфликт России с Украиной и Западом будет как-то разрешен, то экономические связи со Швецией и Финляндией могут начать восстанавливаться.
В конце концов, страны с исторически сильными экономическими связями с Россией, такие как Турция и Германия, давно являются членами НАТО», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, представители партии «Социал-демократов» приняли решение поддержать подачу заявки Швеции в НАТО.
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