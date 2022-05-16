Москва, 16 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. На данный момент экономические связи Финляндии с Россией и так резко оборвались в результате спецоперации на Украине, европейских санкций против России и контрсанкций. Про Швецию публичной информации меньше, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Так, Россия в марте в порядке контрсанкций запретила поставки в «недружественные страны» древесины, березовых балансов (сырье для бумаги), топливной щепы и фанерного кряжа (сырье для фанеры), основным потребителем которых была Финляндия.

Финляндия в марте по своей инициативе (со стороны ЕС пока нет нефтяного эмбарго) сократила закупки российской нефти на 70%. Как и с другими странами ЕС, прекращено авиасообщение России с Финляндией и Швецией, а с конца марта приостановлено и ж/д сообщение с Финляндией.

Финский производитель молочных продуктов Valio, производитель кофе Paulig и энергокомпания Fortum заявили об уходе с российского рынка. С 14 мая дочерняя компания «Интер РАО» RAO Nordic Oy приостановит поставки электроэнергии в Финляндию, ссылаясь на «сложности с приемом платежей».

Руководство обеих скандинавских стран высказало намерение вступить в НАТО, связывая это решение с российской спецоперацией на Украине. Это вызывает острую негативную реакцию российского руководства, выражаемую в том числе представителями МИД РФ.

Однако экономические связи в последние два месяца и так минимизированы. Если в будущем военно-политический конфликт России с Украиной и Западом будет как-то разрешен, то экономические связи со Швецией и Финляндией могут начать восстанавливаться.

В конце концов, страны с исторически сильными экономическими связями с Россией, такие как Турция и Германия, давно являются членами НАТО», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представители партии «Социал-демократов» приняли решение поддержать подачу заявки Швеции в НАТО.

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