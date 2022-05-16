Москва, , 15:00 — REGNUM В течение последних двух лет Белоруссия ощущает с украинской стороны недружественные действия. Об этом 16 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

Александр Лукашенко president.gov.by

Как отметил белорусский лидер, в последние годы Украину «натравливали и подстрекали», в то же время пичкая ее национализмом, нацизмом, фашизмом, русофобией и вооружением.

«После выборов (президента — ред.) в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами Украина полностью легла под Запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил до конца 2022 года безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии.