Москва, , 15:00 — REGNUM Коллективный Запад ведёт борьбу за сохранение своих позиций и не хочет смириться с уходом в прошлое однополярного мира. Об этом 16 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций», — сказал Лукашенко. оружием

Он добавил, что НАТО бряцает у западных границ Белоруссии, а также затягивает в свой состав нейтральные страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО агрессивно наращивает мускулы, вовлекая в себя некогда нейтральных Финляндию и Швецию.

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