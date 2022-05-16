Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярного мира — Лукашенко
Москва, 16 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Коллективный Запад ведёт борьбу за сохранение своих позиций и не хочет смириться с уходом в прошлое однополярного мира. Об этом 16 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
«Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций», — сказал Лукашенко. оружием
Он добавил, что НАТО бряцает у западных границ Белоруссии, а также затягивает в свой состав нейтральные страны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО агрессивно наращивает мускулы, вовлекая в себя некогда нейтральных Финляндию и Швецию.