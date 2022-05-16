Хельсинки, , 15:10 — REGNUM Финские пищевой концерн Atria (ООО «Сибилла Рус») и лесопромышленная компания Stora Enso продают свои бизнесы в России, сообщили 16 мая в пресс-службах обеих компаний.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, пищевой концерн Atria продаст свой российский бизнес ООО «Сибилла Рус» в сфере быстрого питания «Агрокомплексу Михайловский». Стоимость сделки составила около 8 млн евро. При этом, как уточнили в пресс-службе, сделка не включает торговую марку Sibylla.

«Чистый объем продаж компании быстрого питания, работающей в России, составляет примерно 2% от общего объема чистых продаж Atria Group, и бизнес является прибыльным. Бизнес быстрого питания представлен в сегменте Atria Sweden», — подчеркнули в пресс-службе Atria.

Напомним, что в 2021 году компания продала свое российское дочернее предприятие ООО «Пит-Продукт» компании ООО «Агрокомплекс «Михайловский», которая входит в группу «Черкизово». Российская компания приобрела у Atria два мясоперерабатывающих комплекса, расположенных в Горелово и Синявино Ленинградской области, ряд логистических объектов и бренд Pit Product. Стоимость сделки тогда составила около 30 млн евро.

Что касается лесопромышленной финско-шведской компании Stora Enso, то она продаёт упаковочный бизнес руководству своего же филиала в РФ. Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания, после начала специальной военной операции России на Украине, продала лесопильные заводы в России.

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