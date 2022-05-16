Лукашенко предложил применить в ОДКБ опыт Китая по ИТ-безопасности
Москва, 16 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам ОДКБ использовать китайский опыт в сфере ИТ-безопасности. Об этом белорусский лидер заявил 16 мая на саммите стран ОДКБ.
Serge Serebro
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
По словам Лукашенко, странам организации необходимо использовать китайский опыт в сфере информационной безопасности.
Президент Белоруссии также заявил об агрессивном наращивании мускул НАТО.