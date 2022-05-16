Джакарта, 16 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в Индонезии в течение 2022 года произошло 1509 стихийных бедствий, сообщает CNN Indonesia.

(сс) U.S. Embassy, Jakarta Стихийное бедствие в Индонезии

Судя по данным, среди произошедших бедствий преобладали наводнения. В стране с января по май 2022 года произошло 592 наводнения, 550 экстремальных погодных явлений, 279 оползней, 70 лесных пожаров.

В течение 2022 года в Индонезии также произошло 10 землетрясений.

Череда стихийных бедствий привела к многочисленным жертвам, в том числе 87 человек погибли, 625 человек получили ранения, 11 человек пропали без вести, а 1 916 950 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в аварии с участием автобуса на трассе Сурабая — Моджокерто в Индонезии увеличилось до 15 человек.

Читайте также: В Индонезии выросло число погибших в ДТП на трассе Сурабая — Моджокерто