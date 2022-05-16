Ульяновск, , 14:55 — REGNUM В Ульяновской области растёт число жертв пандемии коронавируса, при этом ежедневно продолжают выздоравливать десятки пациентов. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 16 мая, в Ульяновской области с начала пандемии вылечился от ковида 196 681 пациент, в том числе 14 и 15 мая выписаны соответственно 63 и 64 человека. Доля выздоровевших превышает 97,18%.

Также зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Всего в регионе скончались 4669 ковидных больных, в том числе 15 мая умер один человек.

Напомним, что в Ульяновской области лабораторно подтверждено 202 375 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области снизился за неделю, с 6 по 13 мая, на 3,3%: с 43,9% до 40,6%.

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