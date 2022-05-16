Ясиноватая, ДНР, , 14:55 — REGNUM Киевские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 14:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре ракеты из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что десяти странам, поддерживающим русофобию, объявили войну российские хакеры Killnet.