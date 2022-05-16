Москва, , 14:54 — REGNUM Северный Кавказ получит дополнительные субсидии от правительства РФ на поддержку кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. О предоставлении денежных средств в объеме более 1,1 млрд рублей сообщил 16 мая глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил премьер-министр, развитие малого и среднего бизнеса очень важно для улучшения социально-экономической ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе. При помощи федерального центра в период до 2025 года малый и средний бизнес сможет получить около 14 млрд рублей в качестве кредитов. Льготные займы пойдут на развитие бизнеса и на нужды предприятий.

«За счёт этого в ближайшие четыре года предприятия смогут получить почти 14 млрд рублей, воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, в том числе льготные, для развития дела и на текущие нужды», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства РФ.