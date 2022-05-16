Нижний Новгород, 16 мая 2022, 14:53 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 16 мая с начала пандемии провели 5 891 074 теста для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Сотрудники Национальной гвардии США берут анализ на коронавирус
Сотрудники Национальной гвардии США берут анализ на коронавирус

Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 151,7 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 5275 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 16 мая сократился и составил 18%. Коэффициент распространения инфекции увеличился и составил 1,05.

Как сообщало ИА REGNUM, За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 168 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 405 169 человек на утро 16 мая.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 16 жителей области, накануне в больницы попали 22 человека.