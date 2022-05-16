Нижний Новгород, 16 мая, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 16 мая с начала пандемии провели 5 891 074 теста для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 151,7 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 5275 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 16 мая сократился и составил 18%. Коэффициент распространения инфекции увеличился и составил 1,05.

Как сообщало ИА REGNUM, За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 168 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 405 169 человек на утро 16 мая.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 16 жителей области, накануне в больницы попали 22 человека.