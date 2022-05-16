Москва, , 14:53 — REGNUM Правительственная комиссия поддержала законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Инициатива депутатов «Единой России» коснется тех компаний, которые приняли решение покинуть РФ без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США, и деятельность которых существенно влияла на стабильность экономики.

Согласно документу, решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда.

Законопроект также дает возможность иностранным собственникам возобновить работу в России или продать пакет акций. Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости.

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