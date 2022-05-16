Кито, 16 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства и животноводства и государственный банк BanEcuador представили предложения по смягчению финансового давления, с которым столкнулся местный экспорт бананов из-за ситуации на Украине. Об этом пишет Prensa Latina.

Couleur Бананы

Инициатива включает в себя план рефинансирования и реструктуризации долгов мелких производителей фруктов. Этот механизм позволит фермерам пересматривать условия кредитования и добиваться нового соглашения, например, по процентной ставке, а также изменять текущую структуру кредитов.

В министерстве отметили, что работа двух учреждений также направлена на то, чтобы мелкие производители сельскохозяйственной и животноводческой продукции страны могли воспользоваться новыми кредитами и более длительными сроками выплат.

Там также напомнили, что с января 2022 года по сегодняшний день BanEcuador рефинансировал и реструктурировал долговые обязательства на 4 050 135 долларов, из которых 63% приходится на сельскохозяйственный сектор.

В свою очередь, министр сельского хозяйства и животноводства Бернардо Мансано подчеркнул, что регулирующий орган будет применять санкции, установленные действующим законодательством, к тем, кто не соблюдает положение о выплате 6,25 долларов в качестве минимальной цены за ящик бананов.

Еще одной принятой мерой стал запрет на регистрацию новых участков банановых плантаций, чтобы гарантировать справедливую цену нынешним производителям.