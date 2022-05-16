Калининград, , 14:52 — REGNUM Бывшего замминистра обороны Польши надо поблагодарить за напоминание, что пора подготовиться к учебным ракетным стрельбам в Балтийском море, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 мая, комментируя высказывания Ромаульда Шереметьева.

Калининград на карте Menchi

Как сообщалось ранее, Шереметьев заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО придётся подумать о «демилитаризации Калининградской области», поскольку этот регион — «пороховая бочка между ног», на которой будет сидеть альянс. Также экс-замминистра считает необходимым переименование Калининградской области.

« Этот поляк малозначим: ему 75, бывший замминистра, обвинялся в коррупции, в 2000-х годах ни на одних выборах, в которых пытался участвовать, приличных результатов не показал. По большому счёту, «едет с ярмарки»… Едет в понятном направлении, но мечтает. Ментально, так сказать, себя «удовлетворяет».

Мечтать не вредно, но у Польши нет ядерного оружия, а соотношение ядерных сил России и НАТО в Европе известно: многократно не в пользу альянса. Так что и Калининградская область России будет стоять на месте, и имя у этого города теперь уже точно никогда не изменится (не из-за позиции этого поляка, а в силу общего вектора), и в Санк-Петербург никакого «вторжения» не будет.