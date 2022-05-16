Лукашенко заявил, что НАТО «агрессивно наращивает мускулы»
Москва, 16 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Военный блок НАТО наращивает мускулы, заявил 16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В ходе саммита глав государств, входящих в ОДКБ, Лукашенко оценил планы по расширению НАТО за счёт двух стран Скандинавии.
«НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети уже нейтральных вчерашних Финляндию и Швецию, — сказал Лукашенко. — Действует по принципу «кто не с нами, тот против нас».
Напомним, в Москве 16 мая проходит саммит ОДКБ.