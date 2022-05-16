Москва, , 14:51 — REGNUM НАТО агрессивно наращивает мускулы, вовлекая в себя некогда нейтральных Финляндию и Швецию. Об этом 16 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите глав государств — членов ОДКБ, который проходит в Москве.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети уже нейтральных вчерашних Финляндию и Швецию», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Североатлантический альянс действует по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за развитием ситуации по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

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