Москва, 16 мая 2022, 14:51 — REGNUM НАТО агрессивно наращивает мускулы, вовлекая в себя некогда нейтральных Финляндию и Швецию. Об этом 16 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите глав государств — членов ОДКБ, который проходит в Москве.
«НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети уже нейтральных вчерашних Финляндию и Швецию», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что Североатлантический альянс действует по принципу «кто не с нами, тот против нас».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за развитием ситуации по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
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