Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Американский актёр Джейсон Момоа завёл роман с актрисой Эйсой Гонсалес. Об этом 15 мая сообщило издание Elle.

Джейсон Момоа Gage Skidmore

Официально свои отношения актёры не подтверждали, однако их окружение заверило, что они встречаются уже несколько месяцев. Также в Сети существует мнение о том, что Момоа и Гонсалес проводят много времени вместе, чтобы подготовиться к съёмкам в совместном проекте, о котором пока ничего неизвестно.

Напомним, что в январе 2022 года Джейсон Момоа расстался с женой Лизой Боне. Супруги состояли в браке более 16 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер снова поженились