Вашингтон, 16 мая 2022, 14:52 — REGNUM Американский актёр Джейсон Момоа завёл роман с актрисой Эйсой Гонсалес. Об этом 15 мая сообщило издание Elle.
Официально свои отношения актёры не подтверждали, однако их окружение заверило, что они встречаются уже несколько месяцев. Также в Сети существует мнение о том, что Момоа и Гонсалес проводят много времени вместе, чтобы подготовиться к съёмкам в совместном проекте, о котором пока ничего неизвестно.
Напомним, что в январе 2022 года Джейсон Момоа расстался с женой Лизой Боне. Супруги состояли в браке более 16 лет.
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