Москва, 16 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. За прошедшие десятилетия ОДКБ существенно окрепла и обрела заслуженный авторитет. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За прошедшие десятилетия Организация договора о коллективной безопасности заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет в качествен эффективной региональной оборонной структуры, обеспечивающей безопасность и стабильность на евразийском пространстве. Надёжно защищающая суверенитет и территориальную целостность стран-участниц», — заявил Путин.

По его словам, взаимодействие в ОДКБ всегда выстраивалось в духе «подлинного союзничества, дружбы и добрососедства».

«Так происходит и сейчас в нынешней непростой ситуации. Свидетельством зрелости нашей организации, её реальной способности адекватно противостоять острым вызовам и угрозам стало успешное проведение ОДКБ миротворческой операции в январе нынешнего года в Казахстане», — указал он.