Ереван, , 14:50 — REGNUM С начала дня 16 мая сотрудники полиции Еревана задержали 91 участника протестных акций. Об этом журналистам сообщил замначальника управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Эдгар Джаноян.

На улицах Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

По его словам, задержанным предъявили обвинение в административном правонарушении — неподчинении законным требованиям правоохранителей. Протестующие на автомобилях перекрывали движение на улицах столицы.

Утром в Ереване стартовали пять колонн автомашин, которые выдвинулись в сторону центра города. Лидеры оппозиционных партий требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и призывают граждан проводить акции неповиновения.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. В полиции нескольких лидеров протестующих обвинили в избиении группы пожилых людей и в подкупе с целью привлечь участников на митинг.

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