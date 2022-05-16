Ростов-на-Дону, 16 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Ростовской области широко отметят столетний юбилей со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Памятной дате приурочены викторины, книжные выставки и тематические вечера. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 мая.

Иван Тихий. Прием в пионеры.1953 г

Донские библиотеки подготовили как традиционные, так и виртуальные экспозиции. Посетителям предложат также отправиться в литературное путешествие «По страницам пионерского детства».

В музее краеведения (Ростов-на-Дону) ждут гостей на выставке «Честное пионерское», где представлены символы пионерской организации, фотографии разных лет, личные книжки пионеров.

В Волгодонском эколого-историческом музее 17 мая состоится вечер воспоминаний, в Сальском художественном музее 19 мая запланировано мероприятие «Виват, Пионерия!».