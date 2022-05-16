Санта-Барбара, США, 16 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Американская модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян и барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер связали себя узами брака. Об этом 16 мая пишет TMZ.

Скриншот YouTube Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

По данным СМИ, Кардашьян и Баркер расписались в Санта-Барбаре (США) 15 мая 2022 года. Пара уже получила документы, подтверждающие их союз. Как отмечает издание, свадьба Кардашьян и Баркера пройдёт в Италии.

ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля 2022 года Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер уже играли свадьбу в Лас-Вегасе. Однако этот брак не имел юридической силы.