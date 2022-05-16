Ревда, Свердловская область, 16 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург 24-летний мужчина погиб в результате ДТП. Об этом сообщает отделение пропаганды областного управления ГИБДД.

ДТП

Авария произошла утром на 292-м километре дороги. Автомобиль «Пежо» выехал с проезжей части и многократно опрокинулся. Людей выбросило из автомобиля. 24-летний водитель погиб. Его 20-летняя супруга и девятимесячный сын были госпитализированы и находятся в реанимации.

Установлено, что в автомобиле ехала семья из Башкирии. Водитель имел стаж вождения шесть лет и ранее не привлекался к административной ответственности.