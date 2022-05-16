Ярославль, 16 мая, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Новый законно избранный мэр Ярославля появится не ранее сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая мэр города Владимир Волков заявил о своей отставке. Процедуру избрания нового главы определяет федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации». Общее правило: в случае досрочной отставки выборы нового главы проводятся в течение 6 месяцев. Однако если срок полномочий представительного органа, который избирает мэра, истекает менее чем через 6 месяцев, действует иной порядок.

В этой ситуации нового мэра избирает уже новый состав представительного органа (в Ярославле это муниципалитет), в течение 3 месяцев после избрания. Срок полномочий муниципалитета Ярославля истекает менее чем через 6 месяцев с момента отставки мэра. Следовательно, нового мэра Ярославля выберет уже новый состав муниципалитета. Выборы депутатов пройдут 11 сентября. В свою очередь, избрать нового мэра депутаты могут в течение 3 месяцев, начиная с дня своего избрания. Теоретически отложить появление нового мэра могут до декабря 2022 года.

До этого времени городом будет руководить исполняющий обязанности мэра. Не обязательно это может быть один из действующих заместителей. Действующий и. о. может назначить нового заместителя, который в ряде случаев может стать исполняющим обязанности. Так, например, произошло в Рыбинске и Переславле, где главы городов также досрочно ушли в отставку.

Другой вариант — возвращение прямых выборов мэра. В этом случае решение об этом должна принять сначала Ярославская областная дума, после чего изменения нужно внести в Устав города Ярославля. Это делается через публичные слушания. Теоретически внести изменения в Устав может ещё действующий состав муниципалитета, что открывает путь к прямым выборам.

Правда, пока такой сценарий представляется маловероятным. Ярославскую область и так в 2022 году ждёт череда очередных и внеочередных выборов: мэра Рыбинска, двух депутатов облдумы, муниципалитета Ярославля и губернатора. Вряд ли региональные власти захотят продлить избирательный марафон до конца года.