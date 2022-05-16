Москва, , 14:46 — REGNUM США фактически создают частную сеть для обмена данными со странами, с которыми намерены дружить против Китая. В стиле нынешних геополитических практик, это, естественно, соседи Китая, а также Канада, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

США против Китая Iecs

«"Наличие в списке Тайваня даёт представление о том, как организаторы этой новой сети видят ближайшее будущее.

К чему это приведёт? Скорее всего, к созданию альтернативных закрытых сетей для других участников и обострению кибервойн. Всегда заманчиво проникнуть туда, куда тебя не приглашали.

В сказке про Щелкунчика однажды король остался без любимой колбасы, поскольку мыши съели оставленное без присмотра сало. Тогда придворный часовщик Дроссельмейер изготовил многочисленные мышеловки и переловил сыновей королевы Мышильды, а та — заколдовала и обезобразила принцессу.

Сегодняшний «Щелкунчик», который должен победить мышей и спасти принцессу — это, разумеется, специалист по кибербезопасности, который, словно орехи, щелкает задачки алгебраической теории кодирования.

Глобальный рынок кибербезопасности уже превышает $200 млрд и, по прогнозам, через пару лет превысит $300 млрд, поскольку растёт на 12% в год. Российский растёт ещё двое быстрее.

Можно не сомневаться, что как только новые сети появятся, появятся и желающие испытать их на прочность. Потребуются инвестиции в защиту. А соответственно — и новые заказы для компаний сферы кибербезопасности.

В более отдалённом будущем подобные разработки однажды конвертируются и в гражданские технологии. Интернет не был создан для защищенной передачи данных. Если бы механизмы защиты данных были предусмотрены во Всемирной Сети с самого начала, то она, скорее всего, никогда не заработала бы.

Поэтому инженеры поступили по принципу «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», оставив обеспечение безопасности на усмотрение самих пользователей и информационных ресурсов.

Если в итоге сегодняшних поисков возникнут архитектуры защищенных компьютерных сетей, то однажды от этого выиграет электронная коммерция в целом. Если появятся лишь всего лишь несколько защищённых друг от друга сетей, то итоговая сумма выигрыша будет нулевой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США, Канада, Южная Корея, Япония, Тайвань, Филиппины и Сингапур решили сообща создать коллективную систему обмена информацией, доступ к которой будет закрыт для Китая и России.

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