Астрахань, , 14:46 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

16 мая выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 598 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 100 человек выписаны после курса лечения, в том числе 38 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 2 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.