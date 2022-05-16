В Башкирии неизвестные подожгли венки у Памятника солдату
Уфа, 16 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Венки у Памятника Солдату подожгли неизвестные в Башкирии. Об этом 16 мая сообщил глава администрации Белокатайского района Масхут Минигалин на своей странице в социальной сети.
Ulgov.ru
Памятник Советскому Солдату
«Зафиксирован ужасный факт вандализма в районе. Неизвестные подожгли венки у Памятника Солдату», — сообщил он.
Минигалин добавил, что по данному факту специалисты проводят проверку.
«Виновных найдут и обязательно накажут!» — заявил глава района.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вандалы осквернили памятник военной техники.