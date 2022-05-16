Уфа, 16 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Венки у Памятника Солдату подожгли неизвестные в Башкирии. Об этом 16 мая сообщил глава администрации Белокатайского района Масхут Минигалин на своей странице в социальной сети.

Ulgov.ru Памятник Советскому Солдату

«Зафиксирован ужасный факт вандализма в районе. Неизвестные подожгли венки у Памятника Солдату», — сообщил он.

Минигалин добавил, что по данному факту специалисты проводят проверку.

«Виновных найдут и обязательно накажут!» — заявил глава района.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вандалы осквернили памятник военной техники.