Киев, , 14:45 — REGNUM Верховным главнокомандующим можно быть только в действительно независимой стране, а пиар-акциями Владимиру Зеленскому армию в единстве не удержать и тыл не мобилизовать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 мая.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

« Зеленский — политическая марионетка, а в жизни — актёр. По некоторым фотографиям мы видим, что роль И. В. Сталина он и в позах пытается сыграть. И он будет продолжать играть по скрипту своих западных режиссеров. Но вот беда: военные помощники западных режиссёров на Украине начали сдаваться.

Должность «верховного» для Зеленского мне напоминает столб, который украинская диверсионная группа принесла, якобы, на днях к границе России. Они у него сфотографировались, вкапывать не стали и, видимо, унесли (а может, и бросили невдалеке).

Пиар-акциями армию в единстве не удержишь, тыл не мобилизуешь, сильную и здоровую страну не построишь. Сталина Зеленскому не повторить: Верховным главнокомандующим можно быть только в действительно независимой стране.