Киев, 16 мая 2022, 14:45 — REGNUM Верховным главнокомандующим можно быть только в действительно независимой стране, а пиар-акциями Владимиру Зеленскому армию в единстве не удержать и тыл не мобилизовать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 мая.
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Зеленский играет Сталина, но помощники режиссёра уже сдаются
«Зеленский — политическая марионетка, а в жизни — актёр. По некоторым фотографиям мы видим, что роль И. В. Сталина он и в позах пытается сыграть. И он будет продолжать играть по скрипту своих западных режиссеров. Но вот беда: военные помощники западных режиссёров на Украине начали сдаваться.
Должность «верховного» для Зеленского мне напоминает столб, который украинская диверсионная группа принесла, якобы, на днях к границе России. Они у него сфотографировались, вкапывать не стали и, видимо, унесли (а может, и бросили невдалеке).
Пиар-акциями армию в единстве не удержишь, тыл не мобилизуешь, сильную и здоровую страну не построишь. Сталина Зеленскому не повторить: Верховным главнокомандующим можно быть только в действительно независимой стране.
Тем не менее, надо исходить из того, что главные укронацисты не сдадутся и будут сопротивляться денацификации до последней возможности. Всю массу оболваненной такими «верховными» публики и самих таких начальников нашим военным придётся долго и последовательно перемалывать«, — отметил Михаил Демурин.
Картина внутриполитической жизни Украины определяется противостоянием между различными олигархическими группами. Процесс передачи власти между ними может проходить как под видом демократических выборов, так и вооруженных «народных» революций, в которых активно применяются националистические формирования. К этой постоянной борьбе дополняются противоречия международные, в которых Киев чаще выступает в качестве объекта политики, а не субъекта. Ярким примером этого стала последняя цветная революция, которая произошла после того, как осенью 2013 года президент страны Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС, которая по признаниям украинских же экспертов, была выгодна исключительно европейским производителям. Отношения Украины с Россией отличаются крайним непостоянством, балансируя от братской любви с общей историей до агрессивного национализма по отношению к Москве.