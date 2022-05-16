Киев, 16 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Верховным главнокомандующим можно быть только в действительно независимой стране, а пиар-акциями Владимиру Зеленскому армию в единстве не удержать и тыл не мобилизовать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский — политическая марионетка, а в жизни — актёр. По некоторым фотографиям мы видим, что роль И. В. Сталина он и в позах пытается сыграть. И он будет продолжать играть по скрипту своих западных режиссеров. Но вот беда: военные помощники западных режиссёров на Украине начали сдаваться.

Должность «верховного» для Зеленского мне напоминает столб, который украинская диверсионная группа принесла якобы на днях к границе России. Они у него сфотографировались, вкапывать не стали и, видимо, унесли (а может, и бросили невдалеке).

Пиар-акциями армию в единстве не удержишь, тыл не мобилизуешь, сильную и здоровую страну не построишь. Сталина Зеленскому не повторить: Верховным главнокомандующим можно быть только в действительно независимой стране.

Тем не менее надо исходить из того, что главные укронацисты не сдадутся и будут сопротивляться денацификации до последней возможности. Всю массу оболваненной такими «верховными» публики и самих таких начальников нашим военным придётся долго и последовательно перемалывать», — отметил Михаил Демурин.