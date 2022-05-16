Будапешт, , 14:45 — REGNUM Антироссийские санкции Евросоюза имеют «красную черту», за которую Венгрия не намерена заступать. Об этом 16 мая сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Венгрия ответила согласием на прямую просьбу Польши и поддержала санкции против РФ в угольной отрасли. Однако в Будапеште дали ясно понять, что у санкций в отношении России есть «красная черта».

Как сообщало ИА REGNUM, лишь одна страна из 27 в Евросоюзе не поддержала эмбарго на российскую нефть.