Будапешт, 16 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Евросоюза имеют «красную черту», за которую Венгрия не намерена заступать. Об этом 16 мая сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, Венгрия ответила согласием на прямую просьбу Польши и поддержала санкции против РФ в угольной отрасли. Однако в Будапеште дали ясно понять, что у санкций в отношении России есть «красная черта».

Как сообщало ИА REGNUM, лишь одна страна из 27 в Евросоюзе не поддержала эмбарго на российскую нефть.