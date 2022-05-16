* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:44 — REGNUM Источники в уезде Имам Сахиб афганской провинции Кундуз сообщили о столкновениях между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и таджикскими пограничниками, передаёт агентство «Шафакна».

Этническая карта Афганистана CIA

Житель уезда Имам-Сахиб на условиях анонимности сообщил, что столкновение произошло 15 мая недалеко от порта Шерхан-Бандар и продолжалось четыре часа.

По словам источника, столкновение последовало за словесной перепалкой между таджикскими пограничниками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь первыми.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кундузе не подтвердили информацию о столкновении. Таджикистан также пока не дал комментариев.

Отношения между Таджикистаном и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были натянутыми с самого прихода последних к власти.

Стоит отметить, что пограничники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже вступали в столкновения с другими соседями Афганистана.