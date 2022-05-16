Нижний Новгород, 16 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 168 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 405 169 человек на утро 16 мая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 16 жителей области, накануне в больницы попали 22 человека.

С начала пандемии в регионе выявлено 419 294 случая заражения коронавирусом, из них 131 — за минувшие сутки. 11 494 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, три летальных случая было зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались также трое жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в регионе подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после COVID-19 накануне 249 человек.