Вологда, , 14:42 — REGNUM В Вологодской области собираются провести реновацию заброшенных производств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Лесопилка. Фото 1912

«Мы посмотрели, какие территории могут дать жизнь новому производству. В список вошли 20 объектов общей площадью 350 тысяч кв. м. «Второе дыхание» — это история уже 10 заводов, на которых сейчас трудится более 1000 человек. Объем инвестиций — более 4 млрд рублей», — сообщил чиновник.

Он отметил, что при всех затратах на восстановление и переоборудование представители бизнеса видят и преимущества: качество и надежность конструкций, частичное наличие инженерных коммуникаций, удобное расположение, экономия на проектировании и получении разрешительных документов на строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние десять лет в РФ существенно выросла доля российских товаров, покупаемых населением.