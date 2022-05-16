Красногорск, , 14:42 — REGNUM Подвижной состав общественного транспорта в Подмосковье будет обновлен. Об этом 16 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус

По словам главы Подмосковья, обновления автопарка затронет не только «Мострансавто», но и частных перевозчиков, которые осуществляют деятельность на территории области.

«Работа общественного транспорта продолжает быть в зоне нашего внимания. Автобусы мы продолжим обновлять», — сказал Воробьев.

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