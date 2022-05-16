Ростов-на-Дону, 16 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержана заместитель главного врача одного из медицинских учреждений, подозреваемая в вымогательстве и получении взяток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая сообщили в донском управлении МВД России.

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Предположительно, 42-летняя женщина с июля 2021 года по март 2022 года неоднократно получала от пациентов и их родственников от 100 до 160 тыс. рублей. В обмен на деньги она решала вопросы, связанные с госпитализацией пациентов, назначала им дорогостоящее лечение.

Расследование уголовного дела продолжается. Ростовчанка заключена под стражу.