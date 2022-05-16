Молдавия, 16 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Приказ министерства сельского хозяйства Молдавии от том, что более половины товаров на полках должны быть отечественного производства, отменяется. Об этом сообщил журналистам глава минсельхоза Виорел Герчиу.

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«Я не согласен с тем, что мы должны обязывать производителей и магазины выставлять на полки нормированную национальную продукцию. Мы должны улучшать качество продуктов, диверсифицировать их спектр и расширять выбор покупателей», — сказал Герчиу.

Он заявил, что одними законами нельзя повысить качество отечественной продукции. Министр также заявил, что нельзя государству вмешиваться в выбор, который делают жители страны.

Напомним, в июне 2021 года в Молдавии вступил закон, который обязывал размещать на полках продуктовых магазинов не менее 51% отечественной продукции. В августе того же года правительство в стране сменила пришедшая к власти пропрезидентская партия «Действие и солидарность».