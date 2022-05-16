Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер рассказал о том, кто займёт место Джонни Деппа в новой ленте франшизы. Об этом 16 мая сообщил портал KinoNews.

Пират Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». реж Эспен Сандберг, Хоаким Роннинг. 2017. США

По словам продюсера, сюжет будущей картины будет построен вокруг персонажа, которого сыграет Марго Робби. Также Брукхаймер отметил, что в настоящее время ведётся работа над сценариями сразу двух фильмов, но когда начнутся их съёмки — неизвестно.

Напомним, Джонни Депп был отстранён от съёмок в новых фильмах «Пиратов Карибского моря» из-за судебных разбирательств с бывшей супругой. Позднее фанаты актёра запустили петицию с требованием вернуть его во франшизу.

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