Киев, 16 мая 2022, 14:38 — REGNUM Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин не исключила вступление Киева в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом она заявила в интервью изданию «Европейская правда».
Вместе с тем, уточнила она, Киев должен соответствовать определенным критериям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что потенциальное вступление Украины в Североатлантический альянс могло бы привести к территориальному спору России о страной, входящей в НАТО.
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