Дамаск, 16 мая, 2022, 14:47 — ИА Регнум. На окраинах Дамаска прогремели взрывы. Об этом 16 мая сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление местной полиции.

(сс) Freedom House Теракты в Сирии

По последним данным, теракты произошли утром 16 мая. Боевики установили две мины в районе Аль-Дархибия на юге сирийской столицы. В результате первого взрыва никто не пострадал. Однако затем террористы привели в действие взрывное устройство, заложенное в легковой машине.

«Сегодня утром взорвалось взрывное устройство, заложенное террористами в районе Аль-Дархибия. Вскоре прозвучал ещё один взрыв, в результате которого погибли трое граждан», — сообщили в полиции Дамаска.