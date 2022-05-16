Мехико, 16 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Мексике задержаны 168 мигрантов, которые ехали в переполненном грузовике с прицепом по платной трассе Circuito Exterior Mexiquense в муниципалитете Сумпанго. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на мексиканские власти.

(сс) Daniel Arauz Беженцы из Мексики

Грузовик, двигавшийся по трассе в штате Мехико, сбил мотоциклиста, что вызвало тревогу у местных властей, после чего они установили временный блокпост в городе Йоробас, чтобы остановить транспортное средство.

Когда муниципальная полиция остановила водителя, специалисты приступили к обыску автомобиля, в результате чего в ящике холодильника были обнаружены мигранты из Никарагуа, Гондураса и Гватемалы.

Сотрудники гражданской обороны и аварийных служб оказали первую помощь нелегальным мигрантам, а затем перевезли их на борту подразделений государственной полиции в офисы Национального института миграции. Тем временем автомобиль и водитель были переданы в Федеральную прокуратуру для установления виновных.

Мигранты пытались добраться до границы между Мексикой и США.