Кабул, , 14:38 — REGNUM По сообщению министерства внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в уезде Карабаг провинции Газни арестованы три человека по обвинению в контрабанде оружия и боеприпасов в Пакистан. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Оружие janmarcust

Министерство заявило, что эти люди были задержаны при перевозке большого количества оружия в грузовом автомобиле.

Судя по снимкам, оно относится к оружию, брошенному США в Афганистане.