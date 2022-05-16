Москва, , 14:38 — REGNUM Поскольку мэр Москвы сделал заявление о возобновление производства автомобилей компании Renault под брендом «Москвич», вероятно, с французской стороной согласовано использование ее патентных прав на время, пока она не может работать в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин,.

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«Компания оставила себе опцион на обратный выкуп акций в течение шести лет, то есть, надеется вернуться на российский рынок после того, как политическая обстановка стабилизируется.

Соответственно, не в интересах компании Renault, чтобы производство было остановлено, а персонал, который она обучала, разбрелся по другим предприятиям. Видимо, продолжится производство тех же моделей, которые выпускались ранее, но теперь уже под брендом «Москвич».

В противном случае потребовалась бы значительная работа не только по разработке новых моделей, но и по переналадке производственных линий», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, подписано соглашений о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы, завили в Минпромторге РФ.

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