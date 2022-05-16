Анкара, 16 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Власти Финляндии и Швеции отказались удовлетворить запрос Турции на выдаче 33 человек, подозреваемых к причастности к деятельности различных группировок. Об этом сообщил телеканал ТРТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В Турции считают деятельность группировок террористической. Анкара направила Хельсинки и Стокгольму запрос на экстрадицию 33 членов группировок. По информации СМИ, речь идёт, в том числе о «террористах Рабочей партии Курдистана».

Как сообщало ИА REGNUM, Турция не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО.